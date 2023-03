Bünder Schüler besuchen Gedenkstätte Bergen-Belsen

Ihre Reise in die Geschichte des Lagers startete für die Jugendlichen an dem Punkt, an dem für die Häftlinge das Leiden begann: An der Rampe, an der die Häftlingszüge ankamen. Ein dort aufgestellter Eisenbahnwaggon erinnert an die Häftlingstransporte.

Im Inneren des Waggons ist durch eingezeichnete Quadrate plastisch dargestellt, wie viel Raum jedem Häftling für die teilweise mehrere Tage dauernde Fahrt gestattet wurde. Für einen Moment lang konnten die Schüler Schulter an Schulter in dem ihnen zugewiesenem Raum stehen. Aber vier bis fünf Tage in dieser Enge, ohne Licht, ohne hygienische Versorgung, ohne Sitzgelegenheit oder die Möglichkeit, die Beine auszustrecken und zu schlafen – unvorstellbar.

Lager ist heute ein Friedhof

Der Ort des früheren Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers Bergen-Belsen ist heute ein Friedhof. Die Toten des Konzentrationslagers wurden nach der Befreiung des Lagers auf dem Lagergelände in insgesamt 13 Massengräbern mit 500 bis 5000 Toten bestattet und die Baracken aufgrund der Seuchengefahr komplett niedergebrannt, sodass von der ursprünglichen Gestalt des Lagers so gut wie nichts mehr zu sehen ist. Das Areal wurde neu bepflanzt und aufgeforstet, Mahnmale und Gedenksteine erinnern an das Leiden und Sterben der Inhaftierten und sollen ihnen eine letzte friedliche Ruhe gewähren. Trotzdem ist das Grauen, das hier stattfand, allgegenwärtig.

Das Lager Foto: Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges richtete die Wehrmacht in Baracken am Rande des Truppenübungsplatzes Bergen zunächst ein Lager für belgische und französische Kriegsgefangene ein. Im Anschluss an den Überfall auf die Sowjetunion wurden bis zum Herbst 1941 mehr als 21.000 Gefangene eingeliefert. Allein im Zeitraum von Juli 1941 bis April 1942 starben 14.000 sowjetische Kriegsgefangene vor allem an Hunger, Seuchen und Kälte.

Im April 1943 übernahm die SS den südlichen Teil des Lagergeländes und richtete dort ein Konzentrationslager ein. In der Folgezeit änderten sich der Charakter des Lagers, die Struktur der Häftlingsgesellschaft und vor allem die Lebensbedingungen der Häftlinge dramatisch.

Bei der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen am 15. April 1945 fanden britische Soldaten Tausende unbestattete Leichen und Zehntausende todkranke Menschen vor, von denen noch über 13.000 nach ihrer Befreiung an den Folgen der Behandlung starben. ...

Anne Frank starb in Bergen-Belsen

Unter den Ermordeten befindet sich auch die durch ihr Tagebuch weltbekannt gewordene Anne Frank. Im Alter von nur 16 Jahren starb sie 1945 im Lager Bergen-Belsen. Ein Gedenkstein erinnert an sie und ihre Schwester Margot, die ebenfalls hier ums Leben kam.

Neben dem Außengelände besuchten die Schüler auch das 2007 eröffnete Dokumentationszentrum der Gedenkstätte. Dort werden alle Dokumente, Zeichnungen, Fotos, Filme und Gegenstände zur Geschichte des Ortes verwahrt, die auf dem Gelände bisher gesammelt wurden. Hier kann man Überlebenden in zahlreichen Tondokumenten zuhören oder auch die erschütternden Aufnahmen der britischen Armee ansehen, die diese bei der Befreiung des Lagers gedreht haben.

Der Besuch verfehlte seine Wirkung nicht: Das Thema „Holocaust“ ist zwar im Unterricht behandelt worden, aber so nah sind jungen Bünder mit den Spuren der Vergangenheit noch nicht konfrontiert worden.