Bunter Abend in der Stadtbücherei Bünde

Unter dem Motto „grenzenlos!“ findet am Freitag, 17. März, die 10. Nacht der Bibliotheken statt. Das Team der Stadtbücherei Bünde hat für diesen Abend ein buntes Programm vorbereitet. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr können bei einem Gewinnspiel auch fünf Jahreskarten gewonnen werden.

10. Nacht der Bibliotheken startet am 17. März um 17 Uhr

Dominic Kostroß von „me vivo“, Büchereileiterin Ina Reßler und Aram Hame vom „Verein International“ laden in der „Nacht der Bibliotheken“ am 17. März zu einem grenzenlosen Abend ein.

Zum diesjährigen Motto schreiben die Verantwortlichen der Stadtbücherei: „Grenzenlos ist die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. Die Bibliothek bietet grenzenlose Möglichkeiten: Hier können sich Besucherinnen und Besucher informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.“

Am Freitag, 17. März, wird es in der Stadtbücherei Bünde unter anderem einen großen Medienflohmarkt geben, bei dem allerlei Kinderbücher, Romane, Sachbücher, Hörbücher, DVDs und Konsolenspiele angeboten werden. Kreativität steht beim Basteln von Minibüchern oder Bookorigami sowie beim grenzenlosen Bauen mit Lego, Bausteinen oder an der Konsole im Mittelpunkt. Auch Roboter können programmiert werden.

Sport und syrische Kultur

Zwei besondere Highlights erwartet die Besucherinnen und Besucher: Um 18.30 Uhr gibt Dominic Kostroß von der Physiotherapie-Praxis „me vivo“ Tipps, wie man Schultern, Nacken und Rücken nach langem Lesen am besten entspannen kann.

Um 19.30 Uhr startet der syrische Abend mit Gedichten, Musik und Tee. Aram Hame trägt zeitgenössische Texte syrischer Dichterinnen und Dichter zum Thema Liebe vor. Begleitet wird er von Hossam Ibrahim, der eine Oud, ein typisches Musikinstrument aus dem vorderen Orient, spielt. „Dabei werde ich auch meine Liebe zu Bünde zur Sprache bringen“, verrät Aram Hame. Dazu gibt es landestypisches Gebäck und Süßigkeiten aus Syrien und Tee.

Der Eintritt ist frei

Wer das Kreuzworträtsel löst hat auch die Chance, eine von fünf Jahreskarten zu gewinnen. Es kann an diesem Abend auch wie gewohnt gestöbert und ausgeliehen werden. Der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung erforderlich.