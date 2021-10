Bye-bye Hundestrand an der Else

Im Zuge der Renaturierung des Bruchs und der Else ist der beliebte Platz am Fluss quasi dicht gemacht worden. Führte der Weg bisher direkt am Wasser entlang und auch zu der Stelle, an der man so schön flach in den Fluss gehen kann, hat die Stadt diesen Bereich nun grob umgraben lassen und einen neuen Schotterweg mitten durchs Grün in einiger Entfernung zur Else angelegt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar