Chlorgaswolke über Bünder Marktplatz

Ein Gasalarm am Gymnasium am Markt in Bünde hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bei Wartungsarbeiten und dem Auswechseln chemischer Reinigungssubstanzen hatten sich verdächtig riechende Dämpfe gebildet. Mitglieder der Gefahrenguteinheit entfernten die Kanister mit Chemikalien aus dem Keller.

Foto: Hilko Raske