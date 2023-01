Corona-Babyboom in Bünde ebbt ab

Bünde

In den vergangenen zwei Corona-Jahren hatte es in Bünde einen regelrechten Babyboom gegeben. Doch dieser Trend scheint nun gebrochen zu sein: Denn 2022 wurden beim heimischen Standesamt so wenige Neugeborene registriert wie seit Jahren nicht. Leicht angezogen hat hingegen die Zahl der Eheschließungen. So heiratswillig wie vor der Pandemie sind die Bünder aber noch nicht wieder.

Von Daniel Salmon