Covid-Testnachweis gefälscht: Azubi verliert Ausbildungsplatz

Negativ-Ergebnis per Smartphone-App fingiert – 20-Jähriger kassiert Strafbefehl

Wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz hatte der Mann für seine Tat unlängst einen Strafbefehl kassiert. 15 Tagessätze zu je 30 Euro – insgesamt also 450 Euro – sollte er zahlen. Das wollte der 20-Jährige aber wohl nicht. Er nahm sich einen Anwalt, legte Einspruch gegen das verhängte Strafgeld ein. Und so landete sein Fall am Montagmorgen vor dem Bünder Amtsgericht.