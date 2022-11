Danke für Fürsorge und Herzlichkeit

„Ich kenne keinen Krieg, ich kenne nur Frieden. Ich musste nie fliehen, ich hatte nie Hunger.“ Bündes Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger bediente sich dieser unter dem Hashtag „Antikriegslyrik“ veröffentlichten Zeilen, um während der Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags am vergangenen Sonntag in der Friedhofskapelle Hunnebrock ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.

Volkstrauertag in Bünde: Ukrainische Flüchtlinge halten bewegende Rede

Die vier Kranzträger (von links) Lars Dreier, Heinrich Haake, Kai Unzicker und Philipp Kollmeier stehen am Kriegerdenkmal Hunnebrock und halten einen Moment inne.

Der Sozialverband Hunnebrock-Hüffen-Werfen-Spenge hatte zu der einstündigen Veranstaltung eingeladen, mehr als 50 Gäste waren gekommen, darunter auch zahlreiche Menschen aus der Ukraine. „Das vorgetragene Gedicht spricht mir aus der Seele. Mit meinen 61 Jahren kenne ich keinen Krieg, nur Frieden. Doch die Friedensordnung ist zerbrochen“, betonte Susanne Rutenkröger. Als sich die politische Situation in Osteuropa Anfang des Jahres immer weiter verschärfte, habe sie immer noch voller Hoffnung an eine friedliche Lösung geglaubt. „Mein 30-jähriger Sohne sagte zu mir: Mama, der Putin macht das nicht.“ Doch jetzt seien die Bilder des Leids und des Grauens allgegenwärtig, der Krieg wüte rund 1700 Kilometer von Deutschland entfernt. Umso wichtiger sei es jetzt, die demokratische Grundordnung zu verteidigen. „Wir stehen hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit“, so das Bünder Stadtoberhaupt.