Bünder Arzt Dr. Emma (82) operiert in Burkina Faso - Steinbruch besucht

Etwa 4000 Menschen arbeiten in dem Steinbruch inmitten der Landeshauptstadt von Burkina Faso

Gut zwei Wochen waren die Ärzte und Pflegekräfte in der Provinzhauptstadt Ouahigouya tätig, untersuchten in der dortigen Universitätsklinik 139 Kinder, von denen 70 operiert wurden. Eigentlich hätte es der letzte Einsatz des Hammer-Forum-Teams in Burkina Faso sein sollen. „Uns ist bei unserem letzten Besuch dort eindeutig signalisiert worden, dass die einheimischen Ärzte uns als Konkurrenz betrachten, da wir für unsere Hilfe kein Geld verlangen“, erzählt Dr. Emma.