"Das ist Terror für die Nachbarschaft"

Bünde

Gleich zweimal haben sich in den zurückliegenden zehn Monaten in einem Sechsparteienhaus an der Schillerstraße in Bünde dramatische Szenen abgespielt. Ein offenbar psychisch kranker Mann hatte im August des vergangenen Jahres und im Februar gedroht, seine Wohnung in Brand zu stecken. Für den 44-jährigen Wiederholungstäter hat das nun auch gravierende zivilrechtliche Konsequenzen.

Von Hilko Raske