Dem Kranich auf der Spur

Kraniche faszinieren die Menschen schon seit jeher. In vielen Länder werden die großen und schönen Vögel sogar als heilige Tiere verehrt. Jetzt ist die Zeit, da sie wieder in ihre Überwinterungsgebiete ziehen. Seit Mitte Oktober sieht und hört man sie in keilförmigen Formationen am Himmel ziehen. Eine Gelegenheit, Kraniche einmal aus der Nähe zu erleben, hat nun der Naturschutzbund (NABU) geboten.

Er hatte zu einer Halbtagestour in die nahen Rastgebiete eingeladen. Gewöhnlich pausiert eine große Anzahl von Kranichen und anderen Zugvögel in den nördlich vom Wiehengebirge gelegenen Diepholzer Moorniederungen. Im Vorfeld war das Interesse an der Tour recht groß, sodass der Reisebus schnell ausgebucht war. Von der Stadthalle in Bünde ging es am vergangenen Sonntag auf der B239 über Lübbecke zum ersten Ziel nach Preußisch Ströhen.