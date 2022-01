Linke, Grüne und „PARTEI“ melden Versammlung in Bünde an

Bünde

Die Bünder Montags-Demos gehen am 24. Januar in die nächste Runde: Erneut haben die Bünder Linken gemeinsam mit den Grünen und der „PARTEI“ eine Versammlung in der Innenstadt angemeldet.

Von Daniel Salmon