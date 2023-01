Der Parkplatz der geklauten Autos

Wer seinen Wagen hier abstellt, muss wohl damit rechnen, dass dieser plötzlich verschwindet. Erneut ist auf dem A30-Pendlerparkplatz an der Osnabrücker Straße in Ennigloh ein Auto gestohlen worden, das zuvor von Randalierern beschädigt worden war. Die Kripo ermittelt in dem Fall.

Pendler-Abstellfläche an der A30 in Bünde: Erneut verschwindet Wagen unter kuriosen Umständen

Rückblende: Am 31. Dezember vergangenen Jahres ist ein junger Mann aus Lübbecke (25) gegen 6 Uhr in der Früh mit seinem Golf (Baujahr 2003) in Bünde unterwegs. Plötzlich bemerkt er, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmt. Er steuert nach Angaben der Polizei den Park-and-Ride-Parkplatz unweit des Bünder Autohofs an. Sein Wagen hat scheinbar einen Getriebeschaden erlitten. Er lässt das Auto an Ort und Stelle zurück, will es später abschleppen lassen.