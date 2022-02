Der Stadt Bünde 250.000 Mark gespart

Bünde

900.000 Euro will die Stadt Bünde in die Sanierung der alten Grundschule Südlengerheide stecken. Was kaum noch jemand weiß: Bereits 1983 renoviert der Schulverein das Gebäude. Durch die Aktion der Eltern sparte die Stadt damals etwa 250.000 Mark. Der ehemalige Schulrektor Karl Tittel erinnert sich.

Von Hilko Raske