Der Trend geht zur Großfamilie

Nur aus großer Entfernung lässt sich der Storchenhorst in Ahle an der Grenze zu Niedersachsen beobachten. Hier stehen vier schon recht große Küken im Nest. Noch sucht ein Altvogel allein nach Futter. Der Partner hält bei den Jungen Wache, wird sich aber bald an der gemeinsamen Futtersuche beteiligen.

Foto: Peter Schubert