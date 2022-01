Der Weihnachtsbaum hat ausgedient

„Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?“: Diese Frage stellt sich immer zu Beginn eines Jahres. Die Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM) im Kreisverband Bünde und die Ev. Jugend in Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen haben darauf eine Antwort und sammeln dieses Jahr am Samstag, 8. Januar, die weihnachtlichen Tannenreste direkt vor der Haustür ein.

Aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie soll die Sammlung der Weihnachtsbäume so kontaktfrei wie möglich ablaufen. Deswegen haben sich die meisten CVJM-Vereine im Kreisverband Bünde auch dazu entschieden, nicht an den Haustüren zu klingeln und Spenden einzusammeln, sondern einen Handzettel (Überweisungsträger), mit dem Hinweis und der Bitte zur Spende, an den Häusern in die Briefkästen einzuwerfen

Für viele Vereine ist die Aktion Nadelnder Tannenbaum (AkNaTa) eine gute Möglichkeit Geld für die Angebote der eigenen Kinder- und Jugendarbeit zu bekommen, es aber auch anderen guten Projekten zugutekommen zu lassen. Alle Infos dazu und Kontoverbindungen sind auch auf der Homepage vom CVJM Kreisverband Bünde unter www.cvjm-kreisverband.de zu finden.

Alle, die das CVJM-Angebot nutzen möchten, sollten ihre Bäume an diesem Samstag, 8. Januar, bis 8.30 Uhr – ohne Kugeln, Lametta oder sonstigem Christbaumschmuck – gut sichtbar an den Straßenrand legen. Es sollte kein Geld an die Bäume gehängt werden – das hat in den vergangenen Jahren vereinzelt zu Diebstählen geführt. Werden Bäume aus Versehen nicht abgeholt, können sich die Bürger noch am Tag der Aktion telefonisch an den Ansprechpartner ihres Sammelgebietes. Eine spätere Abholung an einem anderen Tag ist nicht möglich.

Hier die Beteiligten und die einzelnen Sammelgebiete:

Ev. Jugend Bünde (sammelt in Bünde-Mitte, Bünde-Süd und Bustedt): Die Spenden kommen der eigenen Jugendarbeit zugute.- Informationen & Ansprechpartner: Christian Rempel (0171/5563079).

CVJM Dünne (sammelt in der Kirchengemeinde Dünne): Beginn der Sammelaktion ist um 10 Uhr. Spendenzweck ist die eigene Jugendarbeit und CVJM-Kreisverband Bünde. Ansprechpartner ist Uwe Holdmann (0152/53445634).

CVJM Ennigloh (sammelt in der Philippusgemeinde im Stadtteil Ennigloh und Muckum): Der Spendenerlös ist für die eigene CVJM-Arbeit bestimmt. Treffpunkt ist um 10,.30 Uhr am Gemeindezentrum Kreuzkirche in Ennigloh. Ansprechpartner: Matthias Kowalewsky (0157-33978088).

CVJM Hagedorn (sammelt in der Kirchengemeinde Hagedorn): Der Spendenerlös ist für das Projekt „Driving YMCA Doctor for Sierra Leone“ bestimmt. Treffpunkt ist 9 Uhr am Gemeindehauskeller Hagedorn. Ansprechpartner ist Michael Schröder (0170- 7756297).

CVJM Holsen-Ahle (sammelt in der Philippus-Gemeinde in den Stadtteilen Ahle und Holsen): Spendenzweck: CVJM-Kreisverband und Kinderschutzbund. Treffen der Helfer ist um 12 Uhr am Gemeindehaus in Holsen-Ahle. Ansprechpartner: Malte Hansch (0157- 35704290).

CVJM Hunnebrock-Hüffen-Werfen und EFG Bünde (sammelt in den gleichnamigen Kirchengemeinden): Die gespendete Summe ist für die Jugendarbeit des CVJM-Kreisverband Bünde und der EFG Bünde bestimmt. Treffen für Helfer ist um 12.15 am Paul-Gerhardt-Haus (Paul-Gerhardt-Str. 3). Ansprechpartner: Vincent Klinksiek (0176-96314389).

CVJM Kirchlengern (sammelt in der Kirchengemeinde Kirchlengern): Spendenzwecke sind das Hilfsprojekt „Driving Doctor“ und der CVJM Hagen. Treffen für Helfer ist um 9 Uhr am Gemeindehaus (Auf der Wehme 8). Ansprechpartnerin: Lena Bartelheimer (0176-70307383).

CVJM Bieren, CVJM Rödinghausen und CVJM Westkilver (sammeln in den gleichnamigen Kirchengemeinden): Spendenzweck: Projekt „YDP Sierra Leone“ und eigene Jugendarbeit. Ansprechpartner: Daniel Finke und Peter Bulthaup.

CVJM, Lydia Kirchengemeinde und Posaunenchor Südlengern (sammelt in Bünde-Südlengern und Kirchlengern-Südlengern): In diesem Jahr wird die Sammlung von einem örtlichen Entsorgungsunternehmen übernommen. Bäume müssen ab 6 Uhr bereitliegen. Der Spendenerlös dient CVJM-Projekten und der örtlichen Jugendarbeit in Südlengern.

Ev. Jugend Spradow & HSG Spradow (sammelt in der Kirchengemeinde Spradow): Spendenzweck: Projekt „YMCA Driving Doctor“, Jugendabteilung der HSG und die eigenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Spradow. Treffen ist um 9 auf dem Dorfplatz Spradow. Ansprechpartner: Pfarrer Christoph Harder (0176- 55135758).

CVJM Stift Quernheim (sammelt in Klosterbauerschaft, Reinkenort, Stift Quernheim und Rehmerloh): Die Spenden fließen zu gleichen Teilen in die eigene Kinder- und Jugendarbeit und den CVJM-Kreisverband Bünde. Treffen ist um 9 Uhr am Rauchfang, Stiftskirche 15, Ansprechpartnerin: Jana Ahlmeier (0160-3764452).