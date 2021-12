Deutlich mehr Kinder werden eingeschult

Zahl der Erstklässler in Bünde steigt im kommenden Jahr stark an

Bünde

In Bünde werden 2022 deutlich mehr Erstklässler eingeschult als im aktuellen Jahr. Das geht aus den Unterlagen für den Schulausschuss hervor, der in der nächsten Woche tagt und über die Anzahl der Eingangsklassen an den acht Bünder Grundschulen beschließen soll.

Von Daniel Salmon