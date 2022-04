Bünde: Menschen strömen zu den Osterfeuern

Bünde

In einem waren sich die Organisatoren der Osterfeuer einig: So voll war es vermutlich noch nie. Nach zwei Jahren ohne entsprechende Brauchtums-Veranstaltungen war es wohl nicht nur das gute Wetter, das die Menschen am Osterwochenende aus den Häusern gelockt hat. Es dürfte auch der Wunsch nach Normalität und Gemeinschaft gewesen sein.

Von Annika Tismer