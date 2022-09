Digitales Lernen: Bünde auf gutem Weg

Zahl der iPads an Gymnasien und Co. auf 3300 gestiegen - Ausbau nötiger Infrastruktur schreitet voran

Bünde

Tafel und Kreide sind im Schulunterricht längst kein Standard mehr. Digitale Medien und Geräte sind gefragt. Nicht zuletzt durch Corona wurde dieser Trend noch forciert. In Bünde sind die Bildungseinrichtungen auf einem guten Weg, was das Thema Digitalisierung angeht: Allein 3300 iPads sind an den Schulen der Elsestadt bereits im Einsatz.

Von Daniel Salmon