Disko-Besucher krankenhausreif geprügelt

Gefährliche Körperverletzung an der Bünder „Wilhemshöhe“ - Polizei sucht Täter - 44 Vorfälle seit 2018

Bünde

Dieser Disko-Abend endete für zwei junge Männer mit schweren Verletzungen, einer von ihnen musste sogar ins Krankenhaus: Unbekannte haben die beiden Partygänger (22 und 25 Jahre) in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz an der Bünder „Wilhelmshöhe“ mit Schlägen und Tritten traktiert. Es ist nicht der erste Vorfall im Umfeld des Tanzclubs an der Holzhauser Straße.

Von Daniel Salmon