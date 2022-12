Dreiste Tabakdiebe schlagen im Bünder Aldi

Erst lenkten sie das Personal ab, dann zogen sie ihren dreisten Tabak-Coup durch: Ein kriminelles Trio hat am vergangenen Mittwoch, 14. Dezember, gut 20 Stangen Zigaretten mitgehen lassen.

Stangenweise haben die Unbekannten jetzt Zigaretten aus dem Aldi-Markt an der Bünder Haßkampstraße geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die drei Männer gegen 16.30 Uhr den Aldi-Markt an der Bünder Haßkampstraße betreten. „Und sie verwickelten die Mitarbeiter durch gezielte Fragen immer wieder in Gespräche – mutmaßlich um sie abzulenken“, erklärt Polizeisprecherin Julia Dowe. Plötzlich hätten die Verdächtigen den Discounter dann rasch verlassen und seien in einem Auto, dass sie auf einem angrenzenden Grundstück geparkt hatten, davongefahren.