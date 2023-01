Egger investiert 50 Millionen Euro in  Bünde

Bünde

Die Egger-Gruppe – seinen Stammsitz hat das Unternehmen in St. Johann in Tirol – zählt im Bereich Möbelfertigteile zu den größten Lieferanten am europäischen Markt. Diese Position will der Holzwerkstoffspezialist stärken und investiert in seinem Werk in Bünde rund 50 Millionen Euro in zusätzliche Kapazitäten und die Prozessautomatisierung.