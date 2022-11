Ehrlich Brothers zaubern für King Charles III.

Große Ehre: Die Ehrlich Brothers werden am 1. Dezember für King Charles III. in der Londoner Royal Albert Hall zaubern.

Der englische Regent selbst wird bereits am 14. November 74 Jahre alt, richtig groß gefeiert werden soll dann aber knapp zwei Wochen später in der Londoner Royal Albert Hall. Die Ehrlich Brothers werden die Royal Variety Performance – so der offizielle Titel des Events – eröffnen und eine weitere Illusion zu Beginn der zweiten Hälfte der Show präsentieren. Welche das sein werden, sei derzeit in Absprache, heißt es vom Management der magischen Bünder Brüder. Im Publikum dürften dann auch die weiteren Mitglieder der Königsfamilie wie Prince William und Herzogin Kate sowie zahlreiche weitere Promis sitzen.