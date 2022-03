"Ein Frauenhaus ist keine Bünder Aufgabe"

Bünde

Jede Stunde werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Das geht aus der jüngsten Statistik des Bundeskriminalamts hervor. Wenn Frauen wegen dieser Gewalt, die ihnen angetan wird, nicht mehr zuhause leben wollen oder können, bieten Frauenhäuser ihnen – und den Kindern – Schutz an. Eine solche Einrichtung sollte auch in Bünde geschaffen, fordern nun die Linken im Stadtrat und haben einen entsprechenden Antrag gestellt.

Von Hilko Raske