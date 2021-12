Ein Hör-Erlebnis der Extraklasse

Für viele darf der Besuch des Weihnachtskonzerts der Bünder Kantorei kurz vor Heiligabend nicht fehlen. Erst mit dem Hören des Weihnachtsoratoriums beginnen die Weihnachtstage so richtig. Die Gelegenheit dazu gab es am Mittwoch, 22. Dezember.

Bünder Kantorei führt in der Pauluskirche das Weihnachtsoratorium auf – musikalische Einstimmung auf Festtage

Unter strengsten Hygieneregeln konnte das Konzert der Kantorei Bünde am Mittwoch stattfinden.

Umso wichtiger war es Sängern und Organisatoren, die Veranstaltung nach der Zwangspause im vergangenen Jahr in der Pauluskirche wieder durchführen zu können – bei bestmöglicher Sicherheit. Einen- Impf- und einen zusätzlichen Testnachweis mussten Besucher der beiden Konzerte deshalb vorlegen, zusätzlich wurden FFP2-Masken an alle Anwesenden verteilt. Dank der guten Organisation vor Ort konnten trotz aller Kontrollen sämtliche Zuhörer rechtzeitig an ihren Plätzen sitzen und ein herausragendes Konzert erleben.