Ein Land der vielen Schlangenbisse

Bünde

Es sind nüchterne Zahlen, hinter denen sich aber Schicksale verbergen: Innerhalb von acht Tagen hat er 185 Kinder untersucht, 73 von ihnen operiert. Erneut war Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (Dr. Emma) im Somali-Land. In diesem Staat am Horn von Afrika, der weltweit nur von Taiwan anerkannt wird, ist der ehemalige Bünder Chefarzt (83) ein gern gesehener Gast. Diesmal gab es eine Besonderheit: Etliche der kleinen Patienten litten an den Folgen von Schlangenbissen.

Von Hilko Raske