Ein Leben für die Kirchenmusik

Hans-Martin Kiefer leitete 36 Jahre lang die Kantorei in Bünde

Bünde

Er hat die Kirchenmusik in Bünde geprägt wie kaum ein anderer, wirkte 36 Jahre lang als Kantor, Organist und Leiter der Bünder Kantorei: Hans-Martin Kiefer. Mit 66 Jahren tritt er nun in den Ruhestand. Und übergibt seinem Nachfolger einen Chor, der in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder musikalische Glanzpunkte setzte und auch überregional von sich reden machte.

Von Hilko Raske