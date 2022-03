Ein Piratenschiff an der Else

Bünde

Das Bünder Freibad wird Schritt für Schritt für die kommende Sommersaison vorbereitet. In diesen Tagen wurde innerhalb kürzester Zeit ein Kinder-Spielschiff aufgebaut. Das Groß-Spielgerät befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Spaßbecken und ist mit dem kleinen blauen Segel oben am Mast auch vom Elsedamm aus gut zu sehen.