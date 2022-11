Eine Graffiti-Wand für Bündes Skaterpark?

Bünde

Können sich Jugendliche künftig an der Skater-Anlage am Ennigloher A30-Autohof auch kreativ austoben? Das schwebt zumindest der Linksfraktion im Bünder Stadtrat vor, die die Errichtung einer Graffiti-Wand auf dem Areal vorschlägt. Der Jugendhilfeausschuss soll sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.