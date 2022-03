Eine Tüte Erdnüsse und ein Huhn als Dankeschön

Dieser Einsatz dürfte Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (82) – den meisten besser bekannt als Dr. Emma – noch lange in Erinnerung bleiben. Denn eigentlich wollten sich der ehemalige Bünder Chefarzt und sein siebenköpfiges Team des medizinischen Kinderhilfswerkes Hammer Forum nur 14 Tage im westafrikanischen Guinea-Bissau aufhalten. Es kam aber anders.

Ehemaliger Bünder Chefarzt "Dr. Emma" (82) operiert in Guinea-Bissau

Zwei Wochen lang untersuchten und operierten Dr. Emma und sein Team kranke Kinder in Guinea-Bissau.

Aufgrund eines technischen Defektes des Flugzeuges, das sie wieder nach Europa zurückbringen sollte, saßen sie noch vier Tage in einem Hotel in der Landeshauptstadt Bissau fest. Ein Zwangsaufenthalt, den Diebe nutzten, um sich an den bereits abgegebenen Koffern im Flughafengebäude schaffen zu machen.