Ballettschule aus Bünde meistert emotionale Drahtseilakte

Kraftraubende Zeiten liegen hinter Angela Dix, ihrem Team und ihren rund 230 Schülerinnen und Schülern. Die Corona-Pandemie brachte das tägliche Training in der Ballettschule an der Bünder Bahnhofstraße zum Erliegen, die seit vielen Monaten geplante Aufführung unter dem Motto „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erleben“ musste zwei Wochen vor der Premiere Ende März 2020 wegen des ersten Lockdowns abgesagt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar