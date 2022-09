Enkel der Babyboomer eingeschult

Die Zahl der Schüler an Grundschulen hat in Bünde in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für diesen Bereich reagiert die Kommunalpolitik darauf. So sollen Grundschüler künftig nicht immer einen Schulplatz an einer Grundschule in unmittelbarer Nähe bekommen.

Foto: dpa