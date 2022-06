Entlaufene Rinder an der A30 in Bünde erschossen

Tiere waren von Weide ausgebüchst – Fangversuche schlugen fehl, Betäubungsschuss kam nicht in Frage

Bünde

Einen mehrtägigen Ausflug von ihrer Weide haben zwei Rinder am Mittwochabend mit dem Leben bezahlt. Die 200-Kilo-Tiere waren am Hang der A30 in Ahle gesichtet worden. Um die dortigen Autofahrer nicht zu gefährden, wurden die beiden Wiederkäuer erschossen.

Von Daniel Salmon