Entspanntes Bummeln im Lichterglanz

Am Freitag waren sowohl die Geschäfte als auch die Buden des Weihnachtlichen Bündes bereits vor dem offiziellen Start des Late-Night-Shoppings ordentlich besucht. So ließen sich Tanja und Meike Brinkjost aus Kirchlengern am Stand der Konditorei 16 in aller Ruhe einen weißen Glühwein schmecken und beobachteten dabei das Treiben in der Fußgängerzone. „Ein Glühwein gehört natürlich mit dazu, mal schauen, was danach ansteht, wir entscheiden das spontan“, sagte Tanja Brinkjost. Ähnlich entspannt waren an diesem Abend augenscheinlich viele Menschen unterwegs. Anders als bei der langen Bünder Einkaufsnacht Anfang Oktober, wo die Innenstadt sprichwörtlich aus allen Nähten platzte, ging es diesmal gemächlicher zu.

