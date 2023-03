Bünde: Die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern im Blick

„Die Lohnlücke zwischen Mann und Frau ist auch heute in unserer modernen Zeit mit 18 Prozent noch viel zu hoch“, sagt Zdavkra Buettner. Gemeinsam mit dem Gymnasium am Markt (GaM) machte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bünde anlässlich des „Equal Pay Days“ am 7. März mit einer besonderen Aktion auf diesen Umstand aufmerksam.

Im Vorfeld hatten sich die Schüler des Kunst-Leistungskurses am GaM mit den Gründen des sogenannten „Pay Gap“ auseinandergesetzt. Und dabei hatten die Jugendlichen auch entdeckt, dass Frauen und Männer noch immer zur Wahl unterschiedlicher Berufsbilder tendieren neigen. „Da Frauen sich häufiger für soziale Berufe interessieren, werden Berufe in der Erziehung und soziale Berufe im Jahr 2022 zu rund 84 Prozent von Frauen ausgeführt“, informiert Zdavkra Buettner. In den medizinischen Gesundheitsberufen liege der Frauenanteil bei rund 81 Prozent. Gerade aber in diesen Berufen sei die Bezahlung häufig geringer als bei Jobs, die häufiger von Männern gewählt werden.