Erfahrungen für das ganze Leben

Zu den beständigen Säulen in der inzwischen 54 Jahre währenden Partnerschaft zwischen Bünde und dem finnischen Jakobstad (Pietarsaari) gehören ohne Frage die jährlichen Schüleraustausche. Und die sind, nach der Coronazwangspause, im nächsten Sommer endlich wieder möglich.

Am Glögi-Stand des Bünder Bezirksvereins der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft (DFG): DFG-Bezirksvereinsvorsitzender Jürgen Schimmel, Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger und der Amtsleiter für Kultur und Stadtmarketing Ralf Grund (v.l.).

„Austausch jeglicher Art beginnt mit den Menschen“, bringt es Jürgen Schimmel auf den Punkt. „In Bünde haben schon seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler junge Menschen aus Finnland als Freunde gewonnen und den schönen finnischen Sommer erlebt“, so der Bünder Bezirksvereinsvorsitzende der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft (DFG). Und beim Stichwort „schöner Sommer“ könne man ihm beim Wort nehmen.Denn entgegen der weitverbreiteten Meinung, in Finnland sei es auch während der schönen Jahreszeit meistens kühl, schwärmt Jürgen Schimmel von den langen sonnigen Sommertagen bei häufig milden und manchmal auch heißen Temperaturen in einer atemberaubenden Natur.