Ernst Tilly mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Für sein jahrzehntelanges Engagement im schulischen und kirchlichen Bereich ist Ernst Tilly (84), ehemaliger Leiter des Bünder Gymnasiums am Markt (GaM), mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Den Orden überreichte ihm am Freitagmorgen im Rathaus Bünde Landrat Jürgen Müller, der auch die Laudatio hielt.

Müller hob hervor, dass Tilly während seiner Zeit als Schulleiter sich besonders für die Weiterentwicklung der Schule in den verschiedensten Bereichen eingesetzt habe. "Unter seiner Leitung wurde das ursprüngliche Mädchengymnasium in ein koedukatives Gymnasium umgewandelt." Zudem habe Tilly erreicht, dass das GaM 1974 zur Projektschule für die reformierte Oberstufe wurde, die später an allen Gymnasien eingeführt wurde. Auch sei es seinem Einsatz zu verdanken, dass Berufspraktika durchgeführt wurden, die es seinerzeit an Gymnasien noch nicht gab.