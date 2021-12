Mit 300 Kilogramm Mehl unterstützt der Marktkauf in Bünde die Meller Tafel, Ausgabestelle Bünde. Zudem wirbt die Tafel an drei Tagen im Marktkauf um Lebensmittel-Spenden. Über die Aktion informierten Doris Dirker, Sprecherin der Tafel in Bünde, Marktkaufleiter Sebastian Horst und Tafel-Mitarbeiterin Petra Lorscheter (von links).

Foto: Hilko Raske