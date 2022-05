Vorfall an unbeschranktem Bahnübergang in Bünde – Feuerwehr evakuiert Zug nach Rahden

Bünde

Einen riesigen Schutzengel hat ein achtjähriger Radler am Dienstagabend, als ein Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ennigloh das Vorderrad seines Fahrrades erfasst: Der Junge stürzt zu Boden, kommt wie durch ein Wunder aber nicht mit der Eurobahn in Berührung.

Von Daniel Salmon