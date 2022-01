EWB: Viele Fragen lassen sich online klären

30.000 Briefe mit Abrechnungen für Strom, Wasser und Gas gehen am Montag bei der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) raus an die Kunden. Kurz darauf gibt es in der Regel eine große Nachfragewelle. Wie setzt sich meine Abrechnung zusammen? Wie kann ich meine Abschlagszahlung ändern?

„Wir möchten die Kunden dennoch bitten, nur in den dringendsten Fällen direkt zu uns an die Osnabrücker Straße zu kommen. Wir sind immer gerne nah dran an den Bürgern, wegen der Pandemie und der Ansteckungsgefahr sollten in diesem Jahr aber möglichst viele Anliegen in unserem Online-Kundencenter oder per Telefon abgewickelt werden“, sagt EWB-Vertriebsleiter Thomas Beschorner. Und das ist möglich.

Theoretisch lassen sich sogar alle Dinge per Telefon oder Website erledigen. In den EWB-Räumlichkeiten gilt zudem 2G – und das wird genau kontrolliert. „Es kann daher auch mal zu Wartezeiten oder Warten draußen vor der Tür kommen“, so Beschorner.

„ Besonders stolz sind wir darauf, dass wir eine Rechnungsvorschau für das kommende Jahr anbieten können. “ Kundenservice-Leiter Thorsten Maatz

Rechnungen und Verbrauchswerte lassen sich online abrufen, Tarifwechsel sind möglich. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir eine Rechnungsvorschau für das kommende Jahr anbieten können“, sagt Kundenservice-Leiter Thorsten Maatz. Er empfiehlt, auch außerhalb der geforderten Meldungen über die Zählerstände diese Daten im Laufe des Jahres öfter einzugeben. Das diene der eigenen Sicherheit und man merke schneller, wenn beispielsweise irgendwo Wasser laufe oder sich ein Energiefresser eingeschlichen habe.

„Vorteil des Online-Kundencenters ist, dass es 24 Stunden am Tag erreichbar ist“, sagt Beschorner. Und wenn sich eine Angelegenheit nicht über die Menüpunkte oder den FAQ-Bereich (Frequently Asked Questions/häufig gestellte Fragen) klären lässt, gibt es ein Kontaktfeld für den direkten Draht zur EWB. „Das wird gerne genutzt, wenn man beispielsweise nach einem Wasserschaden in einem Jahr hohe Energiekosten durch Trocknungsanlagen hatte oder man eine neue Heizung bekommt und die Werte aus dem Vorjahr für die Abschlagserrechnung nicht mehr passend sind“, erläutert Beschorner. Im Portal kann man seine Abschläge zwar auch selber anpassen, allerdings lassen sie sich maximal zehn Prozent nach unten und 50 nach oben korrigieren.

Fragen zu den Abrechnungen beantworten die Serviceberater unter Telefon 05223/967112 oder kundenservice@ewb.aov.de. Das Web-Kundenportal ist über die Homepage aufrufbar: www.ewb.aov.de.

Wärmebilder

Im Februar ist im Auftrag der EWB ein Infrarot-Kamerawagen unterwegs. Damit bietet der Versorger den Kunden die Möglichkeit, das eigene Haus aus einer neuen Sicht zu sehen. „Wir machen Außenaufnahmen des Hauses im Infrarotbereich, zeigen Schwachstellen auf und geben Tipps zur Beseitigung“, sagt Thomas Beschorner. Eine Anmeldung ist bis Ende Januar erforderlich. Infos bei Jörg Flemming, Telefon 05223/ 967102, flemming@ewb.aov.de.