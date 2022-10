Fahrerflucht: Unbekannter fährt Schüler und seine Großmutter an

Er hat zwei Radler angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht: Die Polizei in Bünde sucht mit Hochdruck nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag eine Frau (74) und ihr Enkelkind (10) mit seinem Wagen erfasst hatte. Die Rentnerin wurde schwer verletzt, das Kind leicht. Der Crash war nicht die erste dreiste Unfallflucht in der Elsestadt in den letzten Tagen.

Zugetragen hatte sich die folgenschwere Kollision gegen 16.30 Uhr auf dem Südring. Wie Polizeisprecherin Julia Dowe mitteilt, waren die Seniorin zu diesem Zeitpunkt auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Klinkstraße unterwegs: „Direkt vor ihr radelte ihr Enkel.“ Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll sich dem Duo von hinten ein weißer Kombi genähert haben. „Kurz hinter der Einmündung zur Schillerstraße kam der Wagen aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab“, so die Behördensprecherin. Das Auto fuhr auf den Radweg, erfasste zunächst die dort radelnde 74-Jährige, danach den Zehnjährigen. Beide stürzten zu Boden.

Anwohner eilen zur Hilfe

Obwohl sie einen Fahrradhelm getragen haben soll, erlitt die Seniorin unter anderem schwere Kopfverletzungen. Ihr Enkel kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Julia Dowe erklärt; „Anwohner, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurden, leisteten Erste Hilfe, verständigten die Rettungskräfte und riefen die Polizei.“ Der mutmaßliche Unfallverursacher soll sich hingegen wenig um die am Boden liegenden Verletzten geschert haben. „Zeugen wollen beobachtet haben, wie der Autofahrer zunächst ein paar Meter von der Unfallstelle entfernt anhielt, seine Fahrt dann jedoch fortsetzte“, so die Behördensprecherin. Eine rasch eingeleitete Fahndung der alarmierten Streifenbeamten verlief ergebnislos.

Mit Rettungswagen wurden der Junge und seine Oma in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Während der Schüler das Bünder Lukas-Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte, musste seine schwer verletzte Großmutter stationär im Herforder Klinikum bleiben. Nach Angaben der behandelnden Ärzte soll ihr Zustand stabil sein, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Polizei bittet um Hinweise

Laut den Anwohnern soll es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren handeln. Bei dem weißen Kombi könnte es sich um ein Fabrikat der Marke Skoda gehandelt haben. Unklar ist, ob das Fahrzeug bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde und somit Unfallspuren aufweisen könnte.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter 05221/8880 auf der Wache in Herford oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Unfallflucht

Erst am vergangenen Freitag waren eine Mutter (36) und ihr Sohn (4) bei einem Unfall an der Bünder Heidestraße verletzt worden, als ein Mercedes in ihren Wagen krachte. Auch in diesem Fall beging der Unfallfahrer zunächst Unfallflucht. Polizisten konnte das gesuchte Fahrzeug nach Zeugenhinweisen einige Straße entfernt aufspüren – und stießen dort auch auf zwei mutmaßliche Insassen des Autos: einen 16-Jährigen und einen betrunkenen 21-Jährigen. Von einer dritten Person, die ebenfalls im Mercedes gesessen haben soll, fehlte jede Spur. Unklar ist bislang, wer zum Zeitpunkt des Crashs am Steuer Unfallwagens saß.