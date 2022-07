Fahrschülerin (39) verliert Kontrolle über Motorrad

Eine 39-jährige Fahrschülerin hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in Bünde die Kontrolle über ein Motorrad verloren und dadurch einen Unfall verursacht, bei dem sie schwer verletzt wurde. Nach Auskunft des Fahrlehrers hat die Frau zu viel Gas gegeben und dann die Kupplung fliegen lassen.

Die Bünderin war auf einer etwa 70 PS starken Kawasaki Z650 auf dem Dünner Kirchweg unterwegs. Ihr Fahrlehrer befand sich in einem Auto hinter ihr und gab die Anweisung, dass sie nach rechts in die Borriesstraße einbiegen sollte. Stattdessen schoss das Motorrad geradeaus über die Borriesstraße. Dabei stieß die Maschine frontal mit dem Seat eines 64-Jährigen zusammen, der in Richtung Lübbecker Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad zu Boden geschleudert. Die Frau, die noch ansprechbar war, erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Seats kam nach Auskunft der Polizei mit Schürfwunden davon – die Airbags hatten Schlimmeres verhindert.