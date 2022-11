Einer der aktuell streitbarsten Comedians kommt in den Bünder Stadtgarten: Faisal Kawusi präsentiert am Freitag, 18. November, sein Programm „Politisch Inkorrekt“. Los geht es um 20 Uhr.

„Klare Kante“, kündigt er an „gegen alle humorlosen Hater, Spalter und Ausgrenzer dieser Welt“. Eine Welt, in der der gesellschaftliche Diskurs maßgeblich durch die Social-Media-Plattformen bestimmt ist, in der regelmäßig ein anonymer Mob durchs Netz tobt und glaubt, die Moral für sich gepachtet zu haben und in der die Menschen sich gegenseitig nicht mehr zuhören.

Faisal Kawusi will dagegen etwa tun, indem er „Dinge straight beim Namen nennt“, seinen Finger in die offenen Wunden legt und zwar „so sehr, dass es weh tut“. Seine Mutter sagt über ihn: „Faisal hat ein sauberes Herz, aber eine schmutzige Zunge.“ Und deswegen verwundert es auch nicht, dass er bei aller Härte dennoch strikt gegen jede Art von Diskriminierung ist, sei es die der LGBTQ-Community, der Frauen, der Menschen anderer Hautfarbe, anderer Ethnie, anderer Religion oder die der Menschen mit körperlichen oder geistigen Besonderheiten.

Zart besaiteten Seelen wird zur Vorsicht geraten

Dabei ist die Freiheit der Comedy für ihn nicht verhandelbar. Für Liebhaber des schwarzen Humors eröffnet Kawusi ein „Feuerwerk an politisch inkorrekten Witzen“. Zart besaiteten Seelen sei daher zur Vorsicht geraten: Dieses Live-Programm ist „ein Uppercut in die Fresse einer ziemlich hässlich gewordenen Gesellschaft“.

Faisal Kawusi hat mit seinem ersten Soloprogramm „Glaub nicht alles, was du denkst“ die Zuschauer bei mehr als 300 Live-Auftritten begeistert. Die Ausstrahlung seines Live-Programms bei RTL verfolgten 1,86 Millionen Zuschauer. Auch mit seinem zweiten, noch erfolgreicheren Soloprogramm „Anarchie“ stürmte er die Bühnen des Landes.

Karten für seinen Auftritt in Bünde gibt es telefonisch unter (05223) 17 88 88, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.buende-ticket.de