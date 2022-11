Falsche Bankberaterin ruft an: 20.000 Euro futsch

Telefontrick-Betrüger haben einen 49-jährigen Bünder um 20.000 Euro erleichtert. Eine angebliche Bank-Angestellte hatte dem Mann in einem Gespräch sensible Informationen abgeluchst und konnte mit den ergaunerten Konto-Daten auf eine kriminelle Einkaufstour gehen. Polizei und Finanzinstitute warnen vor der Masche.

Wie Julia Dowe von der Herforder Kreispolizeibehörde auf Anfrage mitteilt, war der Bünder vor einigen Tagen von einer Frau kontaktiert worden, die sich scheinbar ziemlich glaubhaft als Kundenberaterin der Sparkasse ausgegeben hatte. Die Betrügerin habe ihn aufgefordert, die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Finanzinstituts zu bestätigen. „Dafür sollte er per Mobilfunk-TAN-Verfahren eine Transaktion genehmigen“, so die Behördensprecherin. Durch diese Aktion sollte laut der vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiterin die Annahme der AGB verifiziert werden.

Bezahlvorgänge per Apple-Pay

Der arglose Mann folgte den Anweisungen, nannte der Anruferin – in dem Glauben, es handele sich tatsächlich um eine Angestellte seiner Hausbank – die TAN-Nummer. Die Frau und ihre mutmaßlichen Komplizen nutzten diese Infos dann für ihre Machenschaften. „In der Folge haben dann mehrere Bezahlvorgänge mittels der bei Apple-Pay hinterlegten EC-Karte des Geschädigten stattgefunden“, informiert Polizeisprecherin Dowe. Erst bei einem späteren Blick auf sein Konto habe der Bünder die betrügerischen Abbuchungen bemerkt. Rund 20.000 Euro seien futsch gewesen.

Der Herforder Kreispolizei sind zuletzt zwei ähnliche Vorfälle bekanntgeworden, bei denen die Kriminellen allerdings leer ausgegangen waren.

Sparkasse warnt vor Trickanrufen

Peter Platz, Pressesprecher der Sparkasse Herford, sagt zum Thema betrügerischer Telefonanrufe vermeintlicher Bankberater: „In keinem Fall fordern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Kundinnen und Kunden per Telefon auf, vertrauliche Online-Banking-Daten wie eine TAN-Nummer mitzuteilen. Vielmehr warnen wir regelmäßig davor, diese an Dritte weiterzugeben und informieren unsere Kundinnen und Kunden vor den jeweils aktuellen Maschen der Kriminellen.“

Dazu berichtet die Sparkasse Herford kontinuierlich in ihrer Internetfiliale www.sparkasse-herford.de und verschickt Kundeninformationen, die aktuelle Warnhinweise beinhalten. „Darüber hinaus weisen unsere Beraterinnen und Berater auch in persönlichen Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden darauf hin, keine vertraulichen Online-Banking-Daten an Dritte weiterzugeben.“

Online-Banking-Zugriff sperren

Denn kennen die Trickbetrüger die Online-Banking-Zugangsdaten der Opfer und nennen diese den Kriminellen dann auch noch eine TAN-Nummer, werde die doppelte Absicherung der Sparkasse ausgehebelt. Überweisungen könnten vorgenommen werden. Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe warnt daher nachdrücklich vor diesen betrügerischen Anrufen. Sofern Kunden mutmaßlich einen solchen Anruf erhalten haben, sollten sie sich zwecks der Sperrung ihres Online-Banking-Zugangs umgehend bei ihrer Sparkasse melden. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie dem Anrufer eine TAN genannt haben oder einen Auftrag freigegeben haben.