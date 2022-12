Fast 400 Bünder sind auf die Tafel angewiesen

Es ist kurz vor 13 Uhr am vergangenen Donnerstag: Vorsichtig setzt der kleine Lastwagen durch das Rolltor des Bünder DRK-Hauses. Die Ladeluke öffnet sich, im Innenraum türmen sich Kisten mit Brötchen, Obst, Gemüse und anderen Waren des täglichen Bedarfs. Auch Kuchen und Schokolade sind mit dabei. Ein weiterer Wagen bringt Eier, noch einer zentnerweise Kartoffeln. Mehr als eine Tonne Lebensmittel werden dieses Mal am Tafel-Standort an der Sachsenstraße angeliefert - und alles wird auch verteilt. „Die Sachen haben unsere Fahrer an den Tagen zuvor bei Supermärkten, die uns unterstützen, abgeholt. An unserem Hauptsitz in Melle wurde die Ladung zusammengestellt“, erklärt Reiner Dönges.

