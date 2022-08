Feuerwehreinsatz im Combi-Markt Bünde

Bünde

Ein lauter Knall, gefolgt von einem verdächtig klingenden Zischen, und das gleich mehrmals hintereinander – die ungewöhnlichen Geräusche, die am Freitagabend aus dem Combi-Markt an der Engerstraße in Bünde drangen, führten dazu, dass Anwohner gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmierten. Die rückte umgehend mit 40 Einsatzkräften aus.

Von Hilko Raske