Finden Kinder und Jugendliche Gehör in Bünde?

Finden die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Bünde überhaupt Gehör? Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben sie? Und wie können sie ihre Meinung aktiv einbringen, wenn es beispielsweise darum geht, einen Spielplatz oder eine Skateranlage neu zu gestalten? Diese Fragen standen nun bei der Informationsveranstaltung „Junge Menschen reden mit – Deine Meinung ist gefragt“ im Rathaus Bünde im Fokus.

Organisiert vom Jugendamt der Stadt Bünde in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt ist an einem Nachmittag mit interessierten Kindern und Jugendlichen ein „Konzept zum Mitreden an städtischen Themen“ erarbeitet worden.