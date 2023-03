Finnisches Flair in der Bünder Musikschule

Nach rund zweieinhalb Jahren mit einem deutlich eingeschränkten Veranstaltungsleben wird 2023 die wohl vollständige Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität bescheren. In Bünde feiern in diesem Jahr aber nicht nur viele bekannte Events ihr Comeback.

Auch die freundschaftliche Verbundenheit zu Finnland, seiner Kultur und seinen Menschen soll wieder belebt werden.

55-jährige Partnerschaft

Als erste Veranstaltung 2023 in diesem Sinne laden die Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG) in Kooperation mit der Stadt Bünde am 18. März zum Finnlandabend in den Konzertsaal der Musikschule ein. Die Besucher und Besucherinnen erwartet ein Dreiklang aus abwechslungsreicher Livemusik des finnischen Trios Tiikerihai, spannenden Erzählungen des langjährigen Pressereferenten der Deutschen Botschaft in Helsinki, Joachim Bussian, sowie kulinarischen Spezialitäten – handgemacht von Mitgliedern der Finnischen Sprachschule Bielefeld.

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der Stadt Bünde und der Musikschule als Gastgeberin und wünschen uns gesellige Stunden mit viel Unterhaltung und Begegnung“, sagt Silvia Kantim, zweite Bezirksvereinsvorsitzende der Bünder DFG. Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger kann da nur zustimmen. Sie hatte bereits im vergangenen Dezember angekündigt, dass man die rund 55-jährige Partnerschaft zwischen Bünde und dem finnischen Jakobstad (Pietarsaari) nach der Coronapandemie wieder aktiv gestalten und diese „Freundschaft mit langer Tradition auch zukünftig weiter pflegen“ wolle.

„In diesem Sommer können endlich wieder die Schüleraustausche zwischen Bünde und unserer Partnerstadt Jakobstad stattfinden, und beim Finnlandabend wollen wir die Städtepartnerschaft live und in Farbe beleben“, so die Bürgermeisterin.

Los geht's am 18. März um 17 Uhr

Der Eintritt zum Finnlandabend am 18. März ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Los geht es um 17 Uhr mit dem Einlass. Eine halbe Stunde später startet der etwa 45-minütige Vortrag „50 Jahre Finnland - Rückblicke und Ausblicke” von Joachim Bussian. Der ehemalige Pressereferent und Übersetzer der Deutschen Botschaft in Helsinki erzählt über seine Erlebnisse als Deutscher in Finnland in den letzten fünf Jahrzehnten sowohl aus privater als auch aus beruflicher Sicht.

Das Konzert des Trios Tiikerihai beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18:15 Uhr. Laura Ryhänen (Gesang, Flöte, Kantele), Kiureli Sammallahti (Akkordeon, Gesang) und Mikko Kuisma (Violine, Gesang) nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Geschichte der finnischen Popularmusik: Alte Volkslieder mischen sich mit finnischem Schlager, und melancholische Tangos treffen auf elektrisierende Rock’n’Roll-Hits. Ein emotionales Konzerterlebnis mit wunderschönen Melodien, etwas Nostalgie und auch Ironie ist garantiert.

Vor und nach den Programm sowie in den Pausen bieten Mitglieder der Finnischen Sprachschule Bielefeld eine Auswahl an landestypischen Snacks und Speisen an – von süß bis herzhaft und selbst zubereitet. Auch eine Getränkeauswahl mit finnischen Produkten wird es geben.