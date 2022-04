Dirk Kaiser zeigt Flagge für die Ukraine

Dirk Kaiser zeigt Flagge – und das ist wörtlich zu nehmen. Am Reverskragen seines Sakkos trägt der Bünder eine Anstecknadel, die die deutsche und ukrainische Flagge zeigt. Deutsch-ukrainische Freundschaft ist für den 63-Jährigen mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Seit dem 5. Januar ist er Vorsitzender des Vereins „Brückenschlag Ukraine“ – und seit dem Überfall der russischen Armee auf den osteuropäischen Staat steht sein Telefon nicht mehr still.

So auch in diesem Moment. „Wohnungen sind absolute Mangelware“, antwortet er der Frau am Telefon. Und einen Job könne er auch nicht vermitteln, er sei kein Arbeitsvermittler. „Das war eine Ukrainerin, die schon seit längerem in Bünde lebt und einem Geflüchteten hilft“, sagt er.