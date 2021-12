Fretthold übernimmt Arndt Baustoffe

Mangels Nachfolgeperspektive: Kirchlengeraner wendet sich an Bünder Unternehmen – Mitarbeiter übernommen

Kirchlengern/Bünde

Nach fast 92 Jahren ist Schluss: Der Baustoffhandel Arndt in Kirchlengern macht am 31. Dezember seine Tore für immer zu. Doch die Geschäftsaktivitäten gehen weiter – und zwar beim Baufachzentrum Fretthold in Bünde. Der Familienbetrieb aus Kirchlengern hatte aufgrund von akutem Personalmangel und auch der fehlenden Nachfolgeperspektive nach Lösungen für die Zukunft gesucht.

Von Kathrin Weege