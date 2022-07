Führte Gartenarbeit zu Hausbrand in Bünde?

Bünde

Nach dem Feuer an einem Wohnhaus an der Bünder Wiesenstraße am frühen Mittwochabend sind die Ermittler der Polizei nun fieberhaft auf der Suche nach der Brandursache. Fest steht mittlerweile, dass der Schaden an dem Gebäude weit höher ist, als zunächst angenommen.

Von Daniel Salmon